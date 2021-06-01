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Под Кропивницким на детской площадке девочке качелями оторвало палец

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Кропивницкий, Вторник 01 июня 2021 19:13
Под Кропивницким на детской площадке девочке качелями оторвало палец Коллаж РБК-Украина: ребенок на качелях сильно травмировался
Автор: Роман Мирончук

В Светловодске Кировоградской области трехлетняя девочка осталась без пальца после того, как каталась на качелях на детской площадке. После инцидента было написано заявление в полицию.

Об этом рассказала мама девочки Ирина Пастушенко в комментарии для "Суспільне".

Событие произошло 17 мая. Девочка с мамой играла на площадке, когда она отошла, с ней осталась бабушка.

"Ребенок решил соскочить с качели. А там яма под качелями, и дощечки. Туда пальчик застрял. Если бы этой ямы не было, то она бы стала на ножки. А так попала туда и вырвала палец", - рассказала женщина.

Девочку сразу же отвезли в больницу, где сделали операцию. Сейчас она находится дома.

Мама пострадавшего ребенка считает, что детские площадки в Светловодске не обустроены. Их ремонтируют, и никто не ухаживает.

Журналисты попытались связаться с Светловодским горсоветом, однако телефоны в управлении жилищно-коммунального хозяйства и в приемной не отвечают.

Происшествие внесли в ЕРДР по статье 128 "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, адвокат Татьяна Бидюк рассказала, кто должен отвечать за детские травмы на площадках, и куда обращаться родителям в таких ситуациях.

По ее словам, если детскую площадку еще строят или ремонтируют, то территория вокруг объекта должна быть огорожена, чтобы исключить к нему доступ посторонних, в том числе и детей.

В таком случае ответственность ложится на балансодержателя, заказчика этого строительства или подрядчика.

Мы также писали о том, что Юрист обосновал запрет электросамокатов. По его словам, это особенно поймут родители малолетних детей и владельцы собак.

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