За крок до діабету: як розпізнати небезпечний стан за симптомами

Що таке предіабет

Це стан, коли у людини є підвищений рівень цукру в крові, але він нижчий від рекомендованого порогу для діагностики діабету. Термін "предіабет" не є повноцінним діагнозом і в медицині замість нього використовують "порушення глікемії натще" і "порушення толерантності до вуглеводів".

За нормами МОЗ норма цукру на крові з вени становить до 6,0 ммоль/л. Якщо показник коливається від 6,1 до 7 ммоль/л, лікар діагностує порушення глікемії натще.

Якщо показник знаходиться в межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л при вимірі цукру після їжі, це говорить про толерантність до вуглеводів.

За даними Американської діабетичної асоціації (норми якої визнані на міжнародному рівні), предіабет діагностують, коли цукор натще становить від 5,6 ммоль/л. Однак захворювання не діагностують лише за одним показником.

Чому виникає предіабет

На рівень цукру у крові впливає багато чинників. Це може бути неправильний спосіб життя, зокрема незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну.

Також до цього захворювання схильні ті, хто має ризик передачі спадковості - у близьких родичів діагностували діабет.

А ще:

Супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні тощо)

Прийом деяких медикаментів

Стрес

На які ознаки слід звернути особливу увагу

Відчуваєте голод і спрагу більше звичайного

Часті походи до туалету

Надмірна вага та ожиріння

Відчуваєте, що ваша продуктивність впала

Рани гояться набагато повільніше

Зазвичай симптоми предіабету не особливо виражені й на них не звертають уваги, а зміни у стані здоров'я випадково виявляють в аналізі крові на цукор при профілактичному обстеженні. Або при лікуванні зовсім іншого захворювання.

Як уникнути розвитку діабету

Найголовніший крок – зміна способу життя. Знадобиться збалансоване харчування, щоденна фізична активність, нормалізація сну та відмова від шкідливих звичок – алкоголю та куріння.

При виявленні предіабету зазвичай коригування способу життя достатньо, щоб зупинити розвиток хвороби. Іноді лікар може призначити додаткові препарати.