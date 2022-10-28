Все крізь палає! Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

Українським військовим на фронті терміново треба придбати дрони, тепловізори та приціли. Усіх небайдужих українців просять допомогти нашим захисникам.
Збір коштів оголосила відомий волонтер Наталія Юсупова у Facebook.
Наталія повідомила, що потрібно зібрати 170 тисяч гривень, вона наразі має 93 тисячі. Якщо у вас немає можливості допомогти матеріально – ви можете зробити репост посту.
"За дві доби у мене 17 звернень з фронту!! Напрями жахливих ворожих обстрілів, коли все скрізь палає. Потрібні дрони, тепловізори, приціли. Туди де в трубку нічого не чути, немає інтернету і зв'язок ледве проривається У мене рахунок на три тепловізори на 170 тисяч, вже є 93 тисячі. Сьогодні не спромоглася викупити, бо не зібрали", - написала Юсупова.
Пайпал
pp@nataliiayusupova.name
5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія
4149499374344032 Приват, Юсупова
5375411504293973 Монобанк
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Нагадаємо, що на Буковині 10-річний хлопчик продає пончики, щоби зібрати на тепловізор для бійця.
А також ми розповідали про те, що у Львові школяр зібрав потужну зарядну станцію для ЗСУ.