Все крізь палає! Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

Наталія повідомила, що потрібно зібрати 170 тисяч гривень, вона наразі має 93 тисячі. Якщо у вас немає можливості допомогти матеріально – ви можете зробити репост посту.

"За дві доби у мене 17 звернень з фронту!! Напрями жахливих ворожих обстрілів, коли все скрізь палає. Потрібні дрони, тепловізори, приціли. Туди де в трубку нічого не чути, немає інтернету і зв'язок ледве проривається У мене рахунок на три тепловізори на 170 тисяч, вже є 93 тисячі. Сьогодні не спромоглася викупити, бо не зібрали", - написала Юсупова.

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

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