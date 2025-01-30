Крізь мокре скло: дружина Усика ефектно оголила плечі в новій фотосесії

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина, яка навіть після народження четвертої дитини має чудовий вигляд , часто балує своїх підписників новими фотосесіями. Днями вона показала фото в досить відвертому образі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Так, вона поділилася зі своїми фоловерами незвичними чорно-білими фото, зробленими крізь мокре скло з краплями дощу. Таким чином створюється враження, що вона перебуває в душі.



Катерина Усик показала нові фото (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Для стильної фотосесії дружина українського спортсмена вибрала шкіряну куртку, яку накинула на голе тіло, а також ультракоротку спідницю.



Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На одному зі знімків вона також позує в нижній білизні. Для фотосесії блогерка обрала природний макіяж і трохи виділила губи. Волосся Катерина вирішила залишити розпущеним.



Дружина українського боксера (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Як відреагували в мережі

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і тут же почали коментувати незвичну фотосесію, а також ставити смайли у вигляді "вогню":

"Це дуже красиво"

"Королева! І не соромлюся говорити це щоразу"

"Краса"

"Катя, це вау!".



Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про Катерину Усик

Катерина Усик - дружина відомого українського боксера Олександра Усика.

Дівоче прізвище Катерини Хмелевська. Вона та Олександр познайомилися ще в підлітковому віці, і їхні стосунки розвивалися досить довго. Дівчина не розглядала тоді спортсмена-початківця як супутника життя, проте він був наполегливим.

Пара одружилася 2009 року в Сімферополі. Разом виховують чотирьох дітей: 14-річну Єлизавету, 11-річного Кирила, 9-річного Михайла та однорічну Марію.

Катерина відома своєю підтримкою чоловіка в його професійній кар'єрі. Вона часто з'являється на заходах і боях Олександра, підтримуючи його протягом усього шляху. У соціальних мережах вона ділиться своїм повсякденним життям і багатьма особистими моментами.



Катерина та Олександр Усикі (фото: instagram.com/usyk_kate1505)