Крізь біль і виклики: 7 зірок, які готові на все заради ролі

Наталі Портман

Наталі Портман запевняє шанувальників, що її добре розвинені м'язи у фільмі "Тор: Кохання і грім" не мають нічого спільного з комп'ютерною графікою. За кілька місяців до початку зйомок актриса почала займатися в тренажерному залі, приділяючи особливу увагу силовим вправам, яких раніше ніколи не робила. Її улюбленими вправами завжди були біг підтюпцем і йога. Кадр з фільму "Тор: Кохання і грім"

За словами акторки, вона ніколи не хотіла стати громіздкою, але вирішила змінити свій образ заради цієї ролі. Варто відзначити, що актриса веганка, але їй вдалося наростити м'язову масу за рахунок споживання великої кількості рослинних білків.

Том Гіддлстон

У серіалі "Нічний адміністратор" герой Гіддлстона керує готелем. Щоб підготуватися до ролі, актор провів ніч, керуючи справжнім елітним готелем.

"Ця робота тільки здається гламурною. У бальній залі в підвалі відбувалося весілля, і люди на першому поверсі скаржилися на музику, і нам з нічним менеджером довелося радувати обидві сторони", - згадував актор. Кадр з серіалу "Нічний адміністратор"

Серіал знімався в реальному готелі, а Тома іноді сприймали за справжнього менеджера готелю. Кілька гостей готелю навіть попросили в нього ключі від номерів, і він із задоволенням погодився.

Голлі Беррі

Щоб увійти в роль у фільмі "Тропічна лихоманка", Голлі перестала приймати душ і голити пахви. Артистка зізналася, що не приймала душ два тижні, а волосся під пахвами було таким довгим, що їх можна було заплести. Голлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry)

Її колегам довелося боротися з запахом її тіла, але, як сказала Беррі, "ніхто мені нічого не сказав, але всі почали триматися на відстані".

Меттью МакКонахі

Зазвичай МакКонахі має худорляву статуру, але у фільмі "Золото" він з’явився як досить повний персонаж. Спочатку кінематографісти хотіли одягнути його в спеціальний товстий костюм, але Метью вирішив, що може обійтися і без цього.

"Я їв і пив, що хотів, протягом 6 місяців, не думаючи ні про які наслідки", - сказав актор. Кадр з фільму "Золото"

Його улюбленою їжею були чізбургери, які він купував у ресторанах швидкого харчування або готував вдома. Звичайно, він досить швидко набрав вагу. За словами Метью, було непросто повернутися до здорового харчування.

Бред Пітт

Щоб зіграти офіцера у фільмі "Лють", Пітту довелося пройти суворий курс підготовки. У ньому повинен був брати участь весь акторський склад фільму, і хоча Пітт був старший за інших акторів, він ніколи не намагався цього уникнути. Кадр з фільму "Лють"

"Це було створено, щоб розбити нас, не дати нам замерзнути, тримати нас виснаженими, зробити нас нещасними, тримати нас мокрими, змусити нас їсти холодну їжу. І якщо наші речі не були разом, ми повинні були платити за це фізичними втратами. Ми вставали о 5 ранку, годину несли нічну вахту", - сказав актор.

Рене Зеллвегер

Актрисі довелося ґрунтовно готуватися до ролі Джуді Гарленд. Попри те, що Зеллвегер вже співала у фільмі "Чикаго", її голос був не таким сильним, як у Джуді. Тож актрисі довелося цілий рік брати уроки вокалу, щоб заспівати так само як Гарленд для фільму "Джуді". Кадр з фільму "Джуді"

Відомо, що у Гарленд було невелике викривлення хребта, яке не давало їй спокою під час виступів. Ось чому Рене робила щось дивне перед певними сценами. Вона намагалася поворухнути піаніно перед зйомками концертних сцен, щоб відчути біль у суглобах і налаштуватися на потрібний лад.

Бредлі Купер

Бредлі Куперу довелося погладшати для фільму "Американський снайпер". І на відміну від Меттью МакКонахі, який насолоджувався процесом набору ваги, як було сказано вище, Купер дійсно страждав.

"Це був справжній шок для мого організму. Якщо це піца і торт, то це одне. Вводячи в день 6000 калорій, організм швидко старіє", - поскаржився актор. Кадр з фільму "Американський снайпер"

Особистий шеф-кухар Купера готував для нього 5 щоденних страв, але між ними йому також доводилося перекушувати енергетичними батончиками.

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