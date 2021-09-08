В Кривом Роге женщина купила в супермаркете хлеб с плесенью и шокировала сеть: фото "сюрприза"

В Кривом Роге в одном из супермаркетов женщина купила буханку хлеба с плесенью. Местная жительница была потрясена от увиденного.
Фото опубликовали в Facebook-сообществе "Земляки з Криворіжжя!".
Так, инцидент произошел в одном из супермаркетов, расположенных в микрорайоне Даманского.
Женщина купила в магазине буханку хлеба за 11 гривен. Когда пришла домой была неприятно поражена, ведь внутри он был с плесенью.
В комментариях пользователи отреагировали на "свежий" хлеб.
Ранее мы сообщали, что в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло наминала продукты.
Также мы рассказывали, что делать, если в продуктах нашли живность. В частности, сначала человек может обратиться в супермаркет, потом уже до Держпродспоживслужби, куда подать жалобу.