В Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу: "это дно" (фото)

Инцидент произошел в парке Железнодорожников по улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. Под мемориалом похоронены 34 подпольщиков, которые были расстреляны 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года, а также там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения Кривого Рога в феврале 1944 года.

На ситуацию отреагировал глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов. Возмущенный чиновник назвал действия правонарушителей "дном", а самих их - "недоумками".

"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, а братские могилы, куда же мы катимся... Это дно", - написал он в сети.

В Кривом Роге неизвестные осквернили братскую могилу (фото: rudana.com.ua)

В сети также с негодованием отреагировали на действия вандалов. В комментариях высказывается мнение, что уменьшить количество случаев надругательств над памятниками и монументами в Кривом Роге помогут только камеры видеонаблюдения и значительные штрафы.