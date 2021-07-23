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В Кривом Роге вандалы осквернили братскую могилу: "это дно" (фото)

Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге вандалы забросали мусором и разрисовали братскую могилу воинов Второй мировой войны - неизвестные забросили прямо в горелку Вечного огня игральные карты, а на мемориале оставили неприличные надписи маркером.

Об этом 23 июля передает местное издание "Рудана".

Инцидент произошел в парке Железнодорожников по улице Серафимовича в Долгинцевском районе города. Под мемориалом похоронены 34 подпольщиков, которые были расстреляны 29 июня 1942 года и 30 июня 1943 года, а также там захоронены останки 144 солдат, погибших в ходе освобождения Кривого Рога в феврале 1944 года.

На ситуацию отреагировал глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов. Возмущенный чиновник назвал действия правонарушителей "дном", а самих их - "недоумками".

"Вы вообще в своем уме? Это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, а братские могилы, куда же мы катимся... Это дно", - написал он в сети.

В Кривом Роге неизвестные осквернили братскую могилу (фото: rudana.com.ua)

В сети также с негодованием отреагировали на действия вандалов. В комментариях высказывается мнение, что уменьшить количество случаев надругательств над памятниками и монументами в Кривом Роге помогут только камеры видеонаблюдения и значительные штрафы.

Ранее сообщалось, что под Львовом вандал разгромил кладбище, разбив 59 крестов и памятников сечевых стрельцов.

Напомним также, что перед этим в Полтаве пьяные вандалы забрали флаг Украины с могилы бойца ВСУ и отнесли его на авторынок.

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Кривой Рогвандализм