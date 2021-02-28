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В Кривом Роге школьницы жестоко избили девушку: видео расправы показали в сети

Автор: Styler

В Кривом Роге три школьницы жестоко избили девушку на территории школы №15, которая находится в Дзержинском районе. При этом видео избиения снимали другие подростки, которые просто стояли и наблюдали над насилием.

Видео избиения школьницы опубликовал местный активист и блогер Алексей Таймурзин на своей странице в Facebook.

На видео видно, как подростки заставили стать девушку на колени. После чего школьница стала просить прощения у девушек. Одна из обидчиц сказала, что не прощает ее, а потом ударила девушку в лицо.

После этого девушку повалили на землю и начали избивать. Пострадавшая просила перестать ее бить.

Видео избиения школьницы можно посмотреть по этой ссылке.

"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!" - написал Алексей Таймурзин.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • К сожалению, такое видишь часто. А самое страшное, что учителя боятся говорить в открытую об этом, чтобы не было конфликта и пятна на школе;
  • Тяжелый микрорайон есть и был всегда;
  • Ещё до всяких интернетов в мои 13-15 лет такие детские разборки приходилось видеть постоянно ... Кто помнит, тот знает. Особенно в парке Богдана Хмельницкого, на вавилоне, империи, да и просто за школой;
  • Следователь по делу уже работает, администрация школы реагирует, родители и дети в диалоге решают конфликт. Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется...
  • Это просто ужас, интересно родители этих, даже не знаю, как назвать, видели своих чад, что они вытворяют. Надо что бы за это наказывали родителей, и детей одновременно;
  • Слов нет, и это девочки, будущие мамы. Я считаю, что нужно наказать родителей большой суммой штрафа, и привлечь этих девочек;
  • Нация деградирует!!! Что за дети пошли? Сколько жестокости друг к другу. Родители уделяйте детям больше внимания и общайтесь с ними. Многое зависит от вас.

Напомним, во Львове 15-летний парень забил насмерть бездомную.

Ранее в Киеве на мосту "Метро" водители и пассажиры устроили массовую драку прямо под камерами.

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