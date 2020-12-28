В Кривом Роге роженица подделала документы и отдала младенца для попрошайничества

В Кривом Роге 39-летняя женщина решила избавиться от новорожденного ребенка и отдала его другой женщине, которой он был нужен для попрошайничества.

Об этой истории сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

В полицию обратились работники социального центра, которые рассказали о том, что к ним обращалась женщина без постоянного места жительства и пыталась оформить документы на социальные выплаты. Но в ее документах были неточности, которые вызвали подозрения.

Полиция выяснила, что эта женщина не является матерью ребенка. Она забрала ребенка у женщины, которая решила не оставлять младенца себе. При этом в роддоме при оформлении ребенка она использовала данные совей сообщницы.

В Кривом Роге женщина подделала документы и отдала младенца (фото: dp.npu.gov.ua)

Полицейские опросили свидетелей, провели экспертизы и таким образом получили доказательства незаконной передачи ребенка.

Женщина, которая отдала ребенка является гражданкой Молдовы. В Украине у нее были судимости за кражи, грабежи и хранение наркотиков. При этом в нашей стране она жила без регистрации.

Кроме девочки у нее есть еще трое детей, возрастом 4, 10 и 19 лет. Обеих женщины задержаны и теперь они могут оказаться за решеткой на срок от 8 до 15 лет. Также законом предусматривается конфискация имущества.

Напомним, женщина остановила иномарку посреди дороги и вытащила из багажника ребенка.

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