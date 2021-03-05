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В Кривом Роге разоблачили "группу смерти": руководила 15-летняя школьница

Автор: Анна Шиканова

В Кривом Роге полиция разоблачила одну из "групп смерти", в которой подросткам давали опасные задания. Создала эту группу 15-летняя девочка, которая сама же ее и администрировала.

Детали рассказали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

15-летняя девочка создала "группу смерти" в Telegram. Чат начал действовать в сети с 21 февраля и быстро набрал более 500 подписчиков. Участники чата получали задание наносить себе телесные повреждения. После этого они должны были прислать фотографии сделанных ранений и получить следующее задание. За одни сутки участники могли получить до пяти разных заданий.

Часть подписчиков после опасных заданий отсеялась из чата и к концу деятельности группы осталось всего 13 подписчиков. С каждым днем задания становились более опасные и жесткие. По предварительным данным полиции, администратор группы собиралась 4 марта совершить самоубийство.

Полиция разоблачила "группу смерти" в Кривом Роге

Однако 3 марта сотрудники полиции вместе с прокуратурой выяснили личность 15-летней девочки и провели в ее доме обыск. Были обнаружены ноутбук, планшет и мобильные телефоны. На всех – есть переписка, которая подтверждает создание "группы смерти".

Было открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства. Полиция проверяет все сведения, которые предоставила подросток, устанавливается личность куратора и других организаторов группы.

Полиция разоблачила "группу смерти" в соцсетях

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье повесилась 13-летняя школьница и есть подозрение, что она стала жертвой суицидального флешмоба в соцсетях.

А также рассказывали о том, что родные погибшей в Киеве девочки сообщили, что ее готовили к самоубийству заранее в социальных сетях.

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Новости Украины самоубийствосуицидподросткисуицидальная игра
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