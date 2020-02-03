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В Кривом Роге в шахте разбились блогеры: имена погибших и детали ЧП

STYLERПроисшествия    03.02.2020 - 15:28
В Кривом Роге в шахте разбились блогеры: имена погибших и детали ЧП
Блогеры сорвались в шахту в Кривом Роге (коллаж: РБК-Украина)

Погибшие блогеры сорвались в заброшенную шахту в Кривом Роге

В Кривом Роге погибли два блогера. Группа из пяти парней пыталась снять видео в заброшенной шахте, но это закончилось трагедией - двое из них сорвались в шахту. В сети назвали имена парней, которые относили себя к группе Belov Blog. Все подробности о произошедшем - в материале Styler.

ЧП произошло 2 февраля около полуночи в Саксаганском районе Кривого Рога. Парни разбились, упав в вентиляционный канал шахты - они сорвались с высоты около 500 метров и погибли на месте, пишут местные СМИ.

Чтобы поднять тела погибших, пришлось привлечь отряд горноспасателей. Их достали утром 3 февраля около 6:00.

В Кривом Роге в шахте разбились блогеры: имена погибших и детали ЧП

Блогеры сорвались в шахту в Кривом Роге (фото: Первый городской)

По информации пользователей сети, погибшие - жители Кривого Рога. Один из них 35-летний Владимир Тенилин, второй Денис Ткаченко, ему примерно 30-35 лет.

Блогеры снимали видео для "Блога Белова". Они размещают в YouTube видеоролики, которые снимают в шахтах, подземельях, а также других заброшенных и забытых местах.

В Кривом Роге в шахте разбились блогеры: имена погибших и детали ЧП

Блогеры сорвались в шахту в Кривом Роге (скрин: YouTube/Belov Blog)

"Заброшенные шахты и не только... Особенности контента - атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит Вас равнодушными", - написано в описании канала.

Блогеры сорвались в шахту в Кривом Роге (видео: YouTube/Belov Blog)

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