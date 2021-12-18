В Кривом Роге пьяный прокурор на Lexus снес остановку, а затем сбежал из больницы (фото и видео)

В Кривом Роге мужчина за рулем Lexus снес остановку, после чего закрылся в своем автомобиле и не стал общаться с прибывшими правоохранителями. По предварительной информации, виновник ДТП был явно не трезв.
Об этом передает местное издание "Свои. Кривой Рог".
Инцидент произошел вчера около девяти вечера на улице Куприна. К счастью, в момент въезда в остановку там не было людей.
По данным журналистов со ссылкой на свои источники - аварию совершил военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, который после происшествия наотрез отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.
В Кривом Роге нетрезвый прокурор устроил ДТП - въехал в остановку (фото: svoi.kr.ua)
Также приехала карета "скорой помощи", и мужчину осмотрели медики.
"Врачи говорят, что физических травм у правоохранителя нет. А есть только высокое давление, которое может оказаться следствием алкогольного опьянения", - говорится в публикации.
Затем прокурор в машине "скорой" якобы уснул, но журналисты полагают, что мужчина притворился спящим, чтобы не проходить освидетельствование на Драгере. Также Лапоха заявил, что нуждается в госпитализации.
Прокурор после аварии потребовал, чтобы его госпитализировали (фото: t.me/svoiKR)
В итоге его доставили в 8-ю больничку с предварительным диагнозом острая алкогольная интоксикация.
По информации издания, освидетельствование прокурор будет проходить уже в понедельник, 20 декабря, под надсмотром работников ГБР, которые уже выехали за ним в больницу.
"После визита коллеги - криворожского военного прокурора Станислава Ламана, Вадим Лапоха покинул здание больницы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Из больницы прокурор после совершенного ДТП ушел, так и не пройдя освидетельствование (фото: t.me/svoiKR)
Также отмечается, что по предварительным данным, за аварию на Лапоху правоохранители составили два админпротокола по 130 и 124 статьям.
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