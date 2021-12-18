В Кривом Роге пьяный прокурор на Lexus снес остановку, а затем сбежал из больницы (фото и видео)

В Кривом Роге мужчина за рулем Lexus снес остановку, после чего закрылся в своем автомобиле и не стал общаться с прибывшими правоохранителями. По предварительной информации, виновник ДТП был явно не трезв.

Об этом передает местное издание " Свои. Кривой Рог ".

Инцидент произошел вчера около девяти вечера на улице Куприна. К счастью, в момент въезда в остановку там не было людей.

По данным журналистов со ссылкой на свои источники - аварию совершил военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха, который после происшествия наотрез отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

В Кривом Роге нетрезвый прокурор устроил ДТП - въехал в остановку (фото: svoi.kr.ua)

Также приехала карета "скорой помощи", и мужчину осмотрели медики.

"Врачи говорят, что физических травм у правоохранителя нет. А есть только высокое давление, которое может оказаться следствием алкогольного опьянения", - говорится в публикации.

Затем прокурор в машине "скорой" якобы уснул, но журналисты полагают, что мужчина притворился спящим, чтобы не проходить освидетельствование на Драгере. Также Лапоха заявил, что нуждается в госпитализации.

Прокурор после аварии потребовал, чтобы его госпитализировали (фото: t.me/svoiKR)

В итоге его доставили в 8-ю больничку с предварительным диагнозом острая алкогольная интоксикация.

По информации издания, освидетельствование прокурор будет проходить уже в понедельник, 20 декабря, под надсмотром работников ГБР, которые уже выехали за ним в больницу.

"После визита коллеги - криворожского военного прокурора Станислава Ламана, Вадим Лапоха покинул здание больницы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Из больницы прокурор после совершенного ДТП ушел, так и не пройдя освидетельствование (фото: t.me/svoiKR)

Также отмечается, что по предварительным данным, за аварию на Лапоху правоохранители составили два админпротокола по 130 и 124 статьям.

Видео: в Кривом Роге прокурор устроил пьяное ДТП и совершил "побег" из больницы