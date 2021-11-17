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В Кривом Роге пассажиры подрались за место в маршрутке: "кто сильнее, тот и едет" (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Кривом Роге на остановке общественного транспорта люди устроили драку за место в маршрутке.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Днепр оперативный".

На кадрах видно, как трое мужчин били одного, а потом четверо одного. Очевидцы рассказали, что причиной драки стало место в салоне маршрутки, ведь водители из-за "красную" зону "стоячих" в салон не пускают.

"В Кривом Роге пассажиры устроили драку за место в маршрутке. Со "стоячими местами" водитель маршрутки ехать отказался. Кто сильнее, тот и едет?", - говорится под видео.

Впоследствии, как пассажиры избили "лишнего" пассажира, маршрутка поехала дальше.

В комментариях пользователи поражены поступком мужчин и пишут, что такие действия недопустимы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пассажир серьезно поплатился за отсутствие маски.

Также мы писали, что в Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителю жизнь.

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