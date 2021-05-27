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В Кривом Роге парень поджег свою беременную возлюбленную: новые детали трагедии

Автор: Анна Шиканова

Молодой парень облил свою беременную возлюбленную горючим веществом и поджег. Трагедия произошла в Кривом Роге и 21-летняя женщина на 17 неделе беременности оказалась в реанимации.

Детали сообщили в Департаменте уголовного розыска.

В среду вечером, 26 мая, между молодыми людьми возник конфликт. Причина ссоры между влюбленными – неизвестна. Однако 17-летний парень облил беременную легковоспламеняющимся веществом, поджег ее и убежал. Скорую помощь, спасателей и полицию вызвали очевидцы, которые сообщили, что горит человек.

На поиски злоумышленника сразу бросили все силы, перекрыли автовокзалы и железнодорожный вокзал. Парня быстро удалось поймать, и он заявил, что девушка получила ожоги при приготовлении еды.

"После совершенного злоумышленник попросил у посторонних людей вызвать скорую помощь, объяснив это тем, что потерпевшая самостоятельно получила ожоги во время приготовления пищи. В дальнейшем поджигатель скрылся с места совершения преступления", - сообщили правоохранители.

Пострадавшая получила ожоги 3 степени на 70% тела – на лице, руках и туловище. Ее доставили в больницу в шоковом состоянии, и медики оценивают ее состояние как тяжелое. Информации о состоянии беременности – нет.

17-летнему жителю Кривого Рога грозит обвинение в покушении на убийство. Кроме того, по месту жительства у него во время обыска обнаружили оружие. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой мужчина поджег свою соседку.

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