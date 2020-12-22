В Кривом Роге мужчина покончил с собой, потому что боялся заразиться COVID-19

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчину так напугала возможность заразиться коронавирусной инфекцией, что он решил покончить жизнь самоубийством.

Мужчина покончил с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом. Правоохранители на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружили. Об этом сообщает "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники.

Возле тела была найдена предсмертная записка, в которой он заявил, что не может больше выносить одиночество.

"Не могу больше справится со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей", - написал мужчина.

Стоит отметить, что в последнее время случаи самоубийства из-за коронавируса участились. В Харькове 52-летняя женщина, переболевшая COVID-19, выпрыгнула с шестого этажа здания Госпрома. От полученных травм она скончалась.

Ранее в Днепре мужчина совершил самоубийство в больнице, оставив перед этим предсмертную записку, в которой извинился за все.

Интересно, что у 44-летнего мужчины была неопасная болезнь. Врачи поставили диагноз острый гнойный риносинусит. Тело пациента обнаружили во внутреннем дворе больницы.