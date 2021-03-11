В Кривом Роге мужчина напал на ребенка в лифте: изверга постигла расплата

В Кривом Роге мужчина зашел в лифт вместе с 10-летней девочкой и напал на нее. Он преследовал ее от остановки транспорта, а затем настиг уже в подъезде дома, где живет ребенок. Для извращенца все закончилось, как и следовало - его постигла расплата.

Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Правоохранителям быстро удалось выйти на след и задержать обидчика ребенка. Его поймали, повязали и уложили лицом на асфальт в микрорайоне Восточный-3 силами патрульной полиции и сотрудников Криворожского районного управления полиции.

Удалось выяснить, что педофил заметил девочку еще задолго до атаки. Он пошел за ней, когда та вышла из транспорта, зашел следом за ребенком в подъезд, а затем - в лифт. Там злоумышленник попытался засунуть руку ей под одежду.

В Кривом Роге поймали извращенца (фото: one.kr.ua)

К счастью, на своем, третьем этаже, девочке удалось выбежать и она начала изо всех сил колотить в свою дверь - на крики среагировал отец.

Нападавшего развратителя спугнули, и он успел выбежать из подъезда. Но парень попал на камеры видеонаблюдения.

Девочка его опознала. Это местный житель, которого не раз замечали возле детских площадок.

В Кривом Роге мужчина напал в лифте на ребенка (фото: one.kr.ua)