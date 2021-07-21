В Кривом Роге мужчина на детской площадке угрожал детям оружием (фото)

Так, событие произошло вчера, 20 июля. Две маленькие девочки вызвали полицию на улицу Кропивницкого.

Как объяснили дети, когда они играли на площадке к ним подошел неизвестный мужчина, достал пистолет, начал им размахивать и кричать, что будет из него стрелять. Затем неизвестный пошел к соседнему дому.

В нем правоохранители обнаружили похожего по описанию мужчину. Однако, когда полицейские сообщили ему о поверхностном поведении - то мужчина пытался убежать. Также он во время задержания пытался достать оружие, но у него не получилось.

Кроме того, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства. А детей целых и невредимых отправили домой.

Фото: мужчина в Кривом Роге запугивал детей оружием (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В комментариях пользователи отреагировали на ситуацию.