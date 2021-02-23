В Кривом Роге мальчик прыгнул с 5 этажа: пьяный отец дома даже не заметил

Пострадавшего мальчика без обуви и в одной только пижаме заметил случайный прохожий, который и позвонил правоохранителям и медикам.

Предварительно было установлено, что во время происшествия дома отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозревают, что мальчик хотел спастись от него бегством.

Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, закрытую травму живота. Маленького пациента поместили в реанимационное отделение 8-й городской больницы.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия, и устанавливают, избивал ли родитель своего ребенка.

Как говорится в сюжете ТСН, мужчина даже не заметил исчезновения сына. Когда приехала полиция, он заявил, что мальчик спит.

По словам соседей, отец заботился о сыне, только когда был трезв. Также стало известно, что мама ребенка была лишена на него прав.

Социальные службы стали ходатайствовать о лишении прав и для отца мальчика, при этом мужчина давал всем членам комиссии слово, что он больше никогда не будет оскорблять сына, которого очень любит.

"Но, конечно, тревога всегда была за эту семью. А сейчас надо сделать все необходимое, чтобы ребенок был в безопасности и больше никогда не страдал от рук своего отца", - заявила начальник службы по делам детей Саксаганского района Ирина Сыроватка.

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