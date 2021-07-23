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В Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи и били: ребенок сам вызвал полицию

Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге мужчина издевался над 7-летним сыном своей сожительницы - изверг избивал ребенка и приковал ногу мальчика цепью к батарее, якобы с целью "перевоспитать". В итоге парнишка смог позвонить в полицию на линию "102" и пожаловаться на мучителя.

Об этом 23 июля передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители - ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа - прибыли на место вызова, и освободили ребенка. После этого мальчика забрали в больницу, чтобы провести медицинский осмотр.

Как было установлено, 30-летний мужчина приковал сына возлюбленной, а сам ушел на работу. Свои действия отчим объяснял "воспитательными мероприятиями", а на цепь посадил ребенка якобы потому, что он постоянно убегал из дома.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Теперь решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

В Кривом Роге отчим приковал 7-летнего мальчика цепью к батарее (фото: dp.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что под Винницей мать посадила на цепь дочку-подростка, потому что хотела таким образом перевоспитать ребенка.

Напомним также, что перед этим под Одессой иностранец избил 10-летнего сына сожительницы и посадил на цепь.

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