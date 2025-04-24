Кривавий удар по Києву. Зірки сказали все, що думають про РФ: "Просто нелюди"

В ніч на 24 квітня РФ влаштувала масований удар та била по Києву ракетами й ударними безпілотниками. Українські зірки, серед яких Надя Дорофєєва, Інна Мірошниченко та інші, емоційно відреагували на атаку й сказали, що думають про окупантів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало реакції відомих персон на кривавий удар.
Дружина боксера "репостила" кадри з наслідками ворожої атаки. Катерина співчуває всім, хто постраждав внаслідок удару.
Переможниця "Холостяка" чула вибухи й не стримувала емоцій. Інна прямо написала, що думає про росіян та війну.
"Йде вже четверта година цього кошмару. Я - українка. Я обрала жити в Україні. Але є одне "але". Мені не дають жити в моїй країні. Мене свідомо ображають у моїй же країні. Залякують, нищать, бомблять. Я не поїду. Але давайте чесно - це ненормально: щохвилини доводити, що я маю право просто жити", - написала вона.
Дружина ведучого та правозахисниця ховалася від вибухів в коридорі, разом з дітьми. Старший син Інни затуляв вуха іграшками, а донька Ангеліна говорила про те, як вона ставиться до сусідньої країни.
На ранок Мірошниченко вийшла в Stories та поділилася жахливим відчуттям, яке прийшло до багатьох українців.
Хореограф, який 9 місяців тому став батьком, провів ніч, як і більшість киян. Він та його дружина Наталка Татарінцева ховалися разом з маленькою донькою.
"Американці, ви найкращі переговорники! Ви наближаєте мир! Сидимо під сходами і відчуваємо це! Особливо відчуває це моя девʼятимісячна донька! Заболотні, вас проклинаю вже дуже довгий час!" - написав Кот.
Щодня, зазначила зірка, РФ "вимірює межі ненависті". І кожного разу ми думаємо, що не можемо ненавидіти ще більше. Але, написала Даша, це не так.
"Це не фільм жахів. Це - наша ніч. Сирени. Вибухи. Темрява. Розпач. Лють. Несправедливість. Але ми тримаємось, навіть коли все сиплеться... Щирі співчуття родинам постраждалих", - написав співак.
Блогерка провела ніч в укритті. Там вона ховалася від вибухів разом з сином Левом.
Кулінар співчуває всім постраждалим й не приховує свого обурення.
Дружина ведучого показала синів, з якими провела ніч в паркінгу. Христина також висловилася про "бажання миру", яке напередодні озвучували в РФ.
Також вона розмістила відео з місця удару. Христина обурена тим, що росіяни продовжують з усіх насміхатися.
Разом з сином ведуча ховалася в метро. І це вперше, зазначила Маша, коли вони бігли туди так швидко.
Співачка залишила текст для підписників з США, аби вони могли більше дізнатися про злочини росіян.
Відповідь співачки на чергову ракетну атаку була місткою та влучною.
В ніч на четвер РФ запустила у напрямку України крилаті ракети "Калібр". Згодом полетіла ще й "балістика". Окрім цього, міста нашої країни атакували "Шахедами". В Києві пролунало чимало вибухів, працювали сили ППО, але збити вдалося не всі цілі.
В столиці досі шукають людей під завалами. Відомо про щонайменше 9 загиблих. У лікарні доправили 42 людини, 6 з яких - діти.
Вас може зацікавити