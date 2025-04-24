Кривавий удар по Києву. Зірки сказали все, що думають про РФ: "Просто нелюди"

В ніч на 24 квітня РФ влаштувала масований удар та била по Києву ракетами й ударними безпілотниками. Українські зірки, серед яких Надя Дорофєєва, Інна Мірошниченко та інші, емоційно відреагували на атаку й сказали, що думають про окупантів.

Катерина Усик

Дружина боксера "репостила" кадри з наслідками ворожої атаки. Катерина співчуває всім, хто постраждав внаслідок удару.

Stories дружини Усика (скріншот)

Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка" чула вибухи й не стримувала емоцій. Інна прямо написала, що думає про росіян та війну.

"Йде вже четверта година цього кошмару. Я - українка. Я обрала жити в Україні. Але є одне "але". Мені не дають жити в моїй країні. Мене свідомо ображають у моїй же країні. Залякують, нищать, бомблять. Я не поїду. Але давайте чесно - це ненормально: щохвилини доводити, що я маю право просто жити", - написала вона.

Бєлєнь відреагувала на ракетний удар (скріншот)

Інна Мірошниченко

Дружина ведучого та правозахисниця ховалася від вибухів в коридорі, разом з дітьми. Старший син Інни затуляв вуха іграшками, а донька Ангеліна говорила про те, як вона ставиться до сусідньої країни.

Мірошниченко показала, як ховалася з дітьми (скріншот)

На ранок Мірошниченко вийшла в Stories та поділилася жахливим відчуттям, яке прийшло до багатьох українців.

Stories Мірошниченко (скріншот)

Женя Кот

Хореограф, який 9 місяців тому став батьком, провів ніч, як і більшість киян. Він та його дружина Наталка Татарінцева ховалися разом з маленькою донькою.

"Американці, ви найкращі переговорники! Ви наближаєте мир! Сидимо під сходами і відчуваємо це! Особливо відчуває це моя девʼятимісячна донька! Заболотні, вас проклинаю вже дуже довгий час!" - написав Кот.

Женя Кот прокляв росіян (скріншот)

Даша Астаф'єва

Щодня, зазначила зірка, РФ "вимірює межі ненависті". І кожного разу ми думаємо, що не можемо ненавидіти ще більше. Але, написала Даша, це не так.

Stories Астаф'євої (скріншот)

Павло Зібров

"Це не фільм жахів. Це - наша ніч. Сирени. Вибухи. Темрява. Розпач. Лють. Несправедливість. Але ми тримаємось, навіть коли все сиплеться... Щирі співчуття родинам постраждалих", - написав співак.

Зібров відреагував на удар по Києву (скріншот)

Даша Квіткова

Блогерка провела ніч в укритті. Там вона ховалася від вибухів разом з сином Левом.

Квіткова показалася в укритті (скріншот)

Євген Клопотенко

Кулінар співчуває всім постраждалим й не приховує свого обурення.

Клопотенко емоційно відреагував на ракетний удар (скріншот)

Христина Решетник

Дружина ведучого показала синів, з якими провела ніч в паркінгу. Христина також висловилася про "бажання миру", яке напередодні озвучували в РФ.

Дружина Решетника показала, як ховалася від вибухів (скріншот)

Також вона розмістила відео з місця удару. Христина обурена тим, що росіяни продовжують з усіх насміхатися.

Stories Решетник (скріншот)

Маша Єфросиніна

Разом з сином ведуча ховалася в метро. І це вперше, зазначила Маша, коли вони бігли туди так швидко.

Єфросиніна відреагувала на ракетний удар (скріншот)

Злата Огнєвіч

Співачка залишила текст для підписників з США, аби вони могли більше дізнатися про злочини росіян.

Stories Огнєвіч (скріншот)

Надя Дорофєєва

Відповідь співачки на чергову ракетну атаку була місткою та влучною.

Дорофєєва висловилася про росіян (скріншот)