Кривавий удар по Києву. Зірки сказали все, що думають про РФ: "Просто нелюди"
В ніч на 24 квітня РФ влаштувала масований удар та била по Києву ракетами й ударними безпілотниками. Українські зірки, серед яких Надя Дорофєєва, Інна Мірошниченко та інші, емоційно відреагували на атаку й сказали, що думають про окупантів.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало реакції відомих персон на кривавий удар.
Катерина Усик
Дружина боксера "репостила" кадри з наслідками ворожої атаки. Катерина співчуває всім, хто постраждав внаслідок удару.
Stories дружини Усика (скріншот)
Інна Бєлєнь
Переможниця "Холостяка" чула вибухи й не стримувала емоцій. Інна прямо написала, що думає про росіян та війну.
"Йде вже четверта година цього кошмару. Я - українка. Я обрала жити в Україні. Але є одне "але". Мені не дають жити в моїй країні. Мене свідомо ображають у моїй же країні. Залякують, нищать, бомблять. Я не поїду. Але давайте чесно - це ненормально: щохвилини доводити, що я маю право просто жити", - написала вона.
Бєлєнь відреагувала на ракетний удар (скріншот)
Інна Мірошниченко
Дружина ведучого та правозахисниця ховалася від вибухів в коридорі, разом з дітьми. Старший син Інни затуляв вуха іграшками, а донька Ангеліна говорила про те, як вона ставиться до сусідньої країни.
Мірошниченко показала, як ховалася з дітьми (скріншот)
На ранок Мірошниченко вийшла в Stories та поділилася жахливим відчуттям, яке прийшло до багатьох українців.
Stories Мірошниченко (скріншот)
Женя Кот
Хореограф, який 9 місяців тому став батьком, провів ніч, як і більшість киян. Він та його дружина Наталка Татарінцева ховалися разом з маленькою донькою.
"Американці, ви найкращі переговорники! Ви наближаєте мир! Сидимо під сходами і відчуваємо це! Особливо відчуває це моя девʼятимісячна донька! Заболотні, вас проклинаю вже дуже довгий час!" - написав Кот.
Женя Кот прокляв росіян (скріншот)
Даша Астаф'єва
Щодня, зазначила зірка, РФ "вимірює межі ненависті". І кожного разу ми думаємо, що не можемо ненавидіти ще більше. Але, написала Даша, це не так.
Stories Астаф'євої (скріншот)
Павло Зібров
"Це не фільм жахів. Це - наша ніч. Сирени. Вибухи. Темрява. Розпач. Лють. Несправедливість. Але ми тримаємось, навіть коли все сиплеться... Щирі співчуття родинам постраждалих", - написав співак.
Зібров відреагував на удар по Києву (скріншот)
Даша Квіткова
Блогерка провела ніч в укритті. Там вона ховалася від вибухів разом з сином Левом.
Квіткова показалася в укритті (скріншот)
Євген Клопотенко
Кулінар співчуває всім постраждалим й не приховує свого обурення.
Клопотенко емоційно відреагував на ракетний удар (скріншот)
Христина Решетник
Дружина ведучого показала синів, з якими провела ніч в паркінгу. Христина також висловилася про "бажання миру", яке напередодні озвучували в РФ.
Дружина Решетника показала, як ховалася від вибухів (скріншот)
Також вона розмістила відео з місця удару. Христина обурена тим, що росіяни продовжують з усіх насміхатися.
Stories Решетник (скріншот)
Маша Єфросиніна
Разом з сином ведуча ховалася в метро. І це вперше, зазначила Маша, коли вони бігли туди так швидко.
Єфросиніна відреагувала на ракетний удар (скріншот)
Злата Огнєвіч
Співачка залишила текст для підписників з США, аби вони могли більше дізнатися про злочини росіян.
Stories Огнєвіч (скріншот)
Надя Дорофєєва
Відповідь співачки на чергову ракетну атаку була місткою та влучною.
Дорофєєва висловилася про росіян (скріншот)
Ракетний удар по Києву
В ніч на четвер РФ запустила у напрямку України крилаті ракети "Калібр". Згодом полетіла ще й "балістика". Окрім цього, міста нашої країни атакували "Шахедами". В Києві пролунало чимало вибухів, працювали сили ППО, але збити вдалося не всі цілі.
В столиці досі шукають людей під завалами. Відомо про щонайменше 9 загиблих. У лікарні доправили 42 людини, 6 з яких - діти.
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