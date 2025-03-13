Кривавий Місяць: про що він віщує і чи можна на нього дивитися

Вже у п’ятницю, 14 березня 2025 року о 8:52 за київським часом відбудеться повне місячне затемнення, яке називають Кривавий Місяць. Під час цього рідкісного явища тінь Землі повністю закриє Місяць, завдяки чому він набуде червоних відтінків. Астрологи впевнені: цей період здатен впливати на стан та долі людей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що віщує Кривавий Місяць та чи можна на нього дивитися.

Кривавий Місяць 2025: що віщує в астрології

На думку астрологів, Кривавий Місяць є періодом кармічних змін та усвідомлення глибоких істин. Через різні емоційні потрясіння, він сприяє переосмисленню життєвих цінностей і надихає на нові починання. Місячне затемнення 14 березня пройде у знаку Діва, провокуючи несподівані трансформаційні зміни та спонукаючи до глибокого самоаналізу.

Енергія Місяця буде настільки сильною, що може призвести до руйнування попередніх переконань, розставань, втрат та несподіваних змін. Також астрономічне явище спонукатиме до пошуку балансу між духовним та матеріальним. А особливо сильний вплив затемнення відчують Раки, Скорпіони, Риби, Овни, Леви та Стрільці.

Кривавий Місяць: як впливатиме на людей

В астрології Кривавий Місяць також вважається небезпечним періодом для ухвалення рішень та прояву емоцій. Саме тому тут рекомендується обережно проявляти свої почуття. Місячне затемнення 2025 року може негативно впливати на психіку та сприйняття. Люди можуть бути більш схильними до стресу, агресивних сплесків, що може спричинити конфлікти. Останніх краще уникати.

Отже, в період Кривого Місяця не варто ухвалювати важливі рішення, особливо під тиском емоцій. Вони будуть хибними й не принесуть бажаних результатів. Не можна сваритися та провокувати інших. Також важливо не піддаватися на чужі провокації. Період затемнення найкраще використати для саморозвитку та самоконтролю.

Чи можна дивитися на Кривавий Місяць

За словами вчених, на відміну від сонячного затемнення, місячне затемнення є абсолютно безпечним для спостереження. Ним можна насолоджуватися не лише неозброєним оком, а й через бінокль чи телескоп.

Як повідомлялося раніше, побачити Кривавий Місяць можна буде 65 хвилин. У цей період він забарвиться в полум'яний колір. Загалом затемнення триватиме 6 годин і 3 хвилини, а найбільшого піка досягне о 9:59 за Києвом.

Місячне затемнення відбувається, коли Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем, а Місяць переміщується в тінь Землі.

Відомо, що сонячне і місячне затемнення відбуваються від двох до п'яти разів на рік, причому повне сонячне затемнення - приблизно кожні 18 місяців, а повне місячне - в середньому раз на два з половиною роки.

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