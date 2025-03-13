Кривавий Місяць готує доленосні подарунки. Астролог назвала щасливчиків, які їх отримають

Вже скоро настане особлива астрологічна подія - Повня, яка буде "Кривавою". Комусь вона подарує шанс на щастя, але для декого вона готує проблеми.

Коли настає особлива Повня

"14 березня 2025 року о 08:56 за київським часом відбудеться точна фаза Повні, а о 09:00 - точна фаза повного місячного затемнення. Цього разу диск нічного світила буде повністю закрито тінню від Землі, завдяки чому Місяць стане глибокого червоного кольору. Через це у такі періоди його ще називають "кривавим". Це непересічне явище можна буде побачити в Америці, Новій Зеландії, Східній Азії, над Західною Європою та Західною Африкою", - розповіла експерт.

Соловйова радить звернути увагу на те, що у 2025 році відбудеться два затемнення Місяця (14 березня та 7 вересня) і обидва - повні. Ці події можуть впливати на людей.

"У цей період треба бути особливо обережними людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонікам, можуть спостерігатися слабкість і головний біль. Зауважу, що жінки відчувають затемнення Місяця гостріше за чоловіків. У цю добу потрібно уникати будь-яких стресів, не починати нічого серйозного, намагатися більше приділяти увагу своєму внутрішньому емоційному балансу та не йти на контакт із тими, хто здатний його порушити", - наголосила астролог.

Під час затемнення Місяць перебуватиме у 24 градусі Діви, а Сонце - у 24 градусі Риб.

Особливо гостро відчути вплив цієї космічної феєрії можуть ті, хто народилися:

з 11 до 17 березня

з 11 до 17 червня

з 13 до 19 вересня

з 12 до 18 грудня.

Свій шанс на позитивні зміни можуть отримати ті, хто народилися:

з 10 до 16 січня

з 11 до 17 травня

з 13 до 19 червня

з 12 до 18 листопада.

"Крім того, цей природний феномен впливатиме на тих, хто має у своєму гороскопі елементи, які в цей період будуть активовані транзитними Сонцем і Місяцем. Важливо також розуміти, в якій сфері радиксу розташується затемнення та які сектори "увімкнуться" денним та нічним світилами - це вказує на те, в яких напрямках відбуватимуться зміни, що впливатимуть на життя тривалий час", - пояснила астролог.

Якщо ви не знаєте, яким чином транзитні світила будуть взаємодіяти з вашим гороскопом, то можна пригадати, які події були актуальні у вашому житті у зв’язку з затемненням Місяця, що відбулось 14 березня 2006 року. Воно було майже ідентичним до прийдешнього. І тому, пояснила Соловйова, якщо ви за цей час не змінили ваше місце проживання, то можуть активуватися ситуації в тих же сферах, що і минулого разу.

"Цікаво, що на місячне затемнення дуже успішно можна позбавлятися від усього непотрібного: токсичного оточення, партнерів, набридлої роботи, боргів, шкідливих звичок тощо. Починається період, коли можна отримати результати від процесів, які стартували з 3 до 18 вересня 2024 року: ці ситуації можна буде ефективно корегувати або завершувати", - розповіла Соловйова.

Вас може зацікавити