UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Криваві розбірки повертаються. З'явилася дата виходу та подробиці довгоочікуваної гри Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country - занурення у світ сицилійської мафії (ілюстративне фото: Mafia Wiki)
Автор: Павло Колеснік

Студія Hangar 13 представила нову гру Mafia, повертаючи серію до її коріння та переносячи гравців в атмосферу Сицилії початку XX століття.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає деталі майбутньої гри Mafia: The Old Country, а також дату її виходу.

Що відомо про гру

Це остання частина популярної серії Mafia, офіційно анонсована на Gamescom 2024. Розроблена Hangar 13 і опублікована 2K Games, ця частина повертається до витоків серії, з акцентом на глибокий, лінійний сюжет, що розгортається в жорстокому і небезпечному світі Сицилії початку.

Гра обіцяє передати автентичну атмосферу та оповідання, які шанувальники звикли чекати від серії.

Розвиваючись на тлі організованої злочинності на Сицилії, Mafia: The Old Country досліджує жорстокі витоки мафії. Розробники прагнуть занурити гравців у багатий на деталі світ, передаючи суворі реалії життя мафії в цю епоху.

Гра очікується з приголомшливою графікою, що відповідають періоду декораціями та щільним, цілеспрямованим досвідом, який відсилає до класичних фільмів про мафію.

Графіка в грі буде на найвищому рівні (фото: The Outerhaven)

Дата виходу гри

Гра запланована до випуску в 2025 році, протягом фіскального року Take-Two Interactive 2026, PlayStation 5, Xbox Series XS і ПК через Steam.

Хоча деталі все ще з'являються, більше інформації має бути розкрито у грудні 2024 року. Анонс супроводжувався тизер-трейлером, який викликав значне хвилювання серед шанувальників.

Враховуючи репутацію франшизи в області сильного розвитку сюжету та уваги до історичних деталей, Mafia: The Old Country з нетерпінням очікується, оскільки вона продовжує спадщину серії, яка продала понад 34 мільйони копій у всьому світі.

 

У нас також є матеріал про сюжет та дату виходу гри Indiana Jones and the Great Circle.

А ще ми нагадаємо, що стала відома точна дата виходу Star Wars Jedi: Survivor на PS4 та Xbox One.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: 2K News, The Outerhaven.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри