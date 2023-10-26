Кривава повня сильно засмутить ці знаки Зодіаку

Овен

Повний місяць подарує вам масу спокус. Ви можете подумати про таємний роман. Інтрижка не приведе до чогось хорошого. Вам варто тримати себе в руках, не піддавайтеся бажанню вчинити нечесно.

Вам варто подумати, як би ви поставилися до зради близької людини. Це точно вас засмутить, тож не варто грати з вогнем. Не ображайте тих, хто вам довіряє, інакше ефект бумеранга принесе вам чимало смутку.

Ви ризикуєте заблукати у своїх же фантазіях. Постарайтеся не відриватися від реальності, розмірковуйте тверезо та адекватно. В іншому випадку ви ризикуєте "тонути" в океані власних мрій, забуваючи про щось дійсно важливе.

Якщо ви страждаєте від самотності, то в день повного місяця бажання закрутити роман стане непереборним. Однак вам не варто кидатися у вир із головою. Убережіть себе від засмучення та розчарування.

Стрілець

Вам не варто ризикувати та перевіряти свою удачу. На жаль, вона точно не на вашому боці. Ймовірно, намагаючись втекти від самотності, ви будете готові на багато чого, проте усі ці жертви виявляться марними.

Уважно слухайте все, що вам кажуть. Часом варто зчитувати емоції людей і розпізнавати неприкриті лестощі. За компліментами та похвалою хтось може ховати свої хитрі плани. Постарайтеся не потрапити в пастку, аналізуйте кожне слово і не вірте всім, хто до вас добрий.