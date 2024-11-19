Критикував Путіна і випав з вікна. Деталі загадкової смерті всесвітньо відомого російського артиста

Днями трагічно загинув Володимир Шкляров - всесвітньо відомий артист балету, який критикував Володимира Путіна за вторгнення в Україну. Йому було 39 років. Смерть настала внаслідок падіння з балкона п’ятого поверху у Санкт-Петербурзі.

Як загинув Володимир Шкляров

Про те, що заслужений артист і прем'єр Маріїнського театру загинув внаслідок нещасного випадку, стало відомо 16 листопада. Першою про це повідомила колишня балерина і колега Володимира Ірина Бартновська у своєму Telegram-каналі.

За її словами, чоловік “вийшов на вузький балкон подихати повітрям і покурити, втратив рівновагу і зірвався вниз з 5 поверху". Вона назвала цей інцидент "дурною нестерпною випадковістю", і наголосила, що Шкляров "любив життя, сім'ю, любив дітей та глядачів".

Володимир Шкляров (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Згодом у Маріїнському театрі заявили росЗМІ, що у артиста "була травма спини і на 18 листопада було призначено складну операцію на хребті".

"Весь цей час він приймав серйозні знеболювальні ліки", - заявили у прес-службі театру, додавши, що причина смерті Шклярова - "нещасний випадок".

У нього залишилися двоє дітей.

Володимир Шкляров з дітьми (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Загадкова смерть

Шкляров активно виступав за припинення війни РФ проти України з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році.

"Я проти війни в Україні! Я за людей, за мирне небо над головою. Політики повинні вміти вести переговори без стрілянини і вбивства мирних жителів, для цього їм дали язик і голову. Мій дід, Анатолій Філімонович, закінчив школу в Україні із золотою медаллю, прабабуся Соня все життя прожила у Києві. На все, що сьогодні відбувається, неможливо дивитися без сліз", - написав у лютому 2022-го Володимир у своєму Instagram.

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Західні ЗМІ припускають, що "загадкова загибель" може бути пов’язана з критикою чинної російської влади і президента РФ особисто.

"Кілька ворогів Володимира Путіна загинули, випавши з вікон. Термін "синдром раптової російської смерті" народився після того, як багато відомих російських діячів, які виступали проти правління Путіна, загадково померли. Однією з найпоширеніших причин смерті є саме падіння з вікна", - пише видання The Daily Beast.

Серед таких випадків зокрема смерть мецената Павла Антова, який випав з вікна індійського готелю, і чиновниці російського оборонного відомства Марини Янкіної, яка впала з 16-го поверху у Санкт-Петербурзі.

Володимир Шкляров (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Хто такий Володимир Шкляров

Шкляров народився 9 лютого 1985 року в Санкт-Петербурзі. Закінчив Академію російського балету імені А. Я. Ваганової і одразу після цього, у 2003 році, приєднався до балетної трупи Марїнського театру.

Його дебютною роллю на сцені театру була роль Блазня в постановці "Лебедине озеро". Першою значною роботою артиста стала участь у балеті "Сільфіда" Августа Бурнонвіля. У 2011 році Володимир отримав звання прем'єра Маріїнського театру.

Шкляров виконував провідні партії у таких легендарних постановках, як "Лускунчик", "Спляча красуня", "Жизель", "Дон Кіхот" та інші.

Володимир Шкляров (фото: instagram.com/vladimir_shklyarov)

Також він був знаним за кордоном завдяки тому, що разом із дружиною, балериною Марією Ширінкіною, працював у Баварському державному балеті, і як запрошений артист у 2014 та 2015 роках танцював з всесвітньо відомим Американським театром балету (ABT).

"Спочивай з миром, Володимире. Твоє світло продовжуватиме сяяти завдяки красі, яку ти приніс в цей світ", - написали артисти American Ballet Theatre.

Володимир Шкляров (фото: instagram.com/balletfocus_com)