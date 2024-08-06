"Кришталевий хлопчик". 4-річний Артемко через рідкісну хворобу переніс вже понад 20 переломів

Недосконалий остеогенез - це, коли через недостатність колагену кістки хлопчика дуже крихкі, і можуть ламатися навіть, коли він сидить.

Щоб "зміцнити" кісткову систему Артемко потребує спеціальної медикаментозної терапії. Кожних три місяці хлопчик разом з мамою приїжджають до СП "Західноукраїнський Спеціалізований Центр" (Центр Дитячої Медицини), де отримують ін'єкції дороговартісних ліків.

Перший перелом в Артемка стався при перших спробах сидіти. Стегнова кістка зламалася, коли хлопчик просто нагнувся вперед. Далі Артемко ріс, ставав рухливим, і така ситуація часто повторювалася. А до 2 років у нього було вже близько 20 переломів.

"Майже два роки 4-річний "кришталевий хлопчик" є пацієнтом нашого Центру - отримує тут медикаментозну терапію та займається з фахівцями Клініки комплексної медичної реабілітації. Після початку лікування ситуація почала змінюватися. За наступних два роки в Артемка було всього 3 переломи кінцівок", - розповіли лікарі.

Нещодавно хлопчик завдяки лікарям став ходити самостійно, і це є великою радістю для родини й великим успіхом у боротьбі з рідкісною хворобою.

За словами імунолога та дерматолога Центру Соломії Тимчишин, Артемко - можливо, єдина дитина в Україні, у лікуванні якої застосовують біологічний препарат. Така терапія вимагає ретельного лікарського супроводу і має особливості застосування у дитячому віці.

"У нашому Центрі імунології та ревматології зараз четверо пацієнтів з таким діагнозом - найменшому 1 рік і 4 міс. Хоча я підозрюю, що їх має бути більше: поширеність незавершеного остеогенезу коливається від 1 на 10 000 до 1 на 20 000 новонароджених. Проте з переломами батьки зазвичай звертаються лише до травматологів. І часто не надають значення тому факту, що ці переломи занадто часті або незвичні. Приміром, якщо у дитини у звичних обставинах трапляється 2 і більше переломи за пів року, то це не є норма, і це привід обстежитись", - наголошує фахівець.

Вона радить батькам звертати увагу на такі проблеми:

Багато переломів у дитячому віці

Деформація кісток

Низький зріст

Можлива зміна кольору склер (блакитного або блакитно-сірого відтінку)

Особлива будова обличчя

Втрата слуху

Інші відхилення

Підтвердити такий рідкісний діагноз допомагають складні генетичні тексти. Одна запідозрити проблеми можна навіть за звичайними обстеженнями крові та сечі.

Маленький Артемко мав понад 20 переломів за 4 роки, але лікарі змогли йому допомогти (фото: facebook.com/zusdmc)