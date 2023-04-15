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У Криму школярів змушують робити медалі для окупантів: шокуючі деталі

Школярів у Криму змушують робити медалі для окупантам (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Цинізм російських загарбників не перестає дивувати. У Криму до 9 травня учнів деяких шкіл змушують робити медалі для російських окупантів, які вбивають українців.

Про це повідомили в організації "Крим-SOS".

Що змушують робити дітей

За словами аналітика організації Євгена Ярошенка, крім виготовлення медалей, у школах Криму збиратимуть посилки для військових Росії, які беруть участь у війні проти України.

Ці заходи проводять у межах марафону "Наша перемога", який триває в різних регіонах Росії і на окупованих територіях України. Частиною марафону стануть також розповіді про родичів, які брали участь у Другій світовій війні.

Важливо, що Міжнародні конвенції забороняють пропаганду війни та підбурювання до насильства, а Конвенція про права дитини передбачає, що освіта дітей має бути спрямована на виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті ООН.

У школах співають гімн РФ

В організації зазначили, що в грудні 2022 року в учителів деяких шкіл Сімферополя збирали гроші на підтримку війни в Україні. При відмові здати кошти вчителям "натякали" на можливі неприємності.

Також окупанти продовжують нав’язувати російську ідентичність школярам у Криму.

Загалом раз на тиждень у школах тимчасово окупованого півострова співають гімн Росії. Крім того, 1 вересня окупанти агітували кримських школярів вступати до лав російської армії та проводили пропагандистські уроки з так званими "героями".

Раніше ми повідомляли, що у Криму школярі напали на дівчинку кримськотатарської національності.

Також ми писали, окупанти змушують школярів у Мангуші та Нікольському підписувати зошити Ростовською областю.

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