"Кричав від радості". Євген Кот розповів, як дізнався про вагітність дружини після діагнозу безпліддя

Як Євген Кот дізнався, що стане батьком

За словами танцівника, вони з обраницею чотири роки намагалися завагітніти, однак очікуваного результату не було.

Подружжю навіть ставили невтішний діагноз - безпліддя.

Тим не менш, пара не втрачала надію і вірила, що всьому свій час.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Радісну новину про вагітність кохана повідомила йому під час розмови по телефону.

"Наталя повідомила мені про це телефоном, по відеозв'язку. Чесно кажучи, вона сама була шокована, дізнавшись про вагітність. А я, ну що приховувати, кричав від радості. Ми давно хотіли цього"

"То старалися, то ні, знову намагалися, пробували всі можливі варіанти, не впадали у відчай. Нам ставили діагноз - безпліддя… Однак ми вірили, що наші плани здійсняться", - поділився Кот.

Євген Кот з дружиною (фото: instagram.com/kot_jenya)

Також зірка "Танців з зірками" звернувся до майбутніх батьків, які мріють про поповнення у родині, але через певні причини у них не виходить це зробити.

"І зараз я хочу сказати всім майбутнім батькам, які мріють про маленьке чудо, але поки воно з якихось причин не приходить в їхнє життя: не треба переставати вірити. Все станеться, якщо ви щиро хочете цього. Я часто думаю, що, можливо, саме зараз настав період, коли ми з Наталею справді до цього готові", - сказав Євген.

Нагадаємо, нещодавно його дружина Наталія Татарінцева розповіла про свій шлях до вагітності.