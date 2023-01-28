"Кричав, що я нацист": у метро Берліна жорстко побили українця за значок із національним прапором

У Берліні 27 січня на українця напав агресивний чоловік і завдав йому кількох ударів в обличчя. Це сталося о 8 годині ранку у всіх на очах у метро.

Подробиці нападу на українця у метро Берліна

Рано-вранці Артем їхав на курси німецької мови. Коли приблизно о 08:40 він робив пересадку в метрополітені, на ескалаторі його обігнав чоловік і почав кричати в обличчя, що "він нацист".

У коментарі Styler Артем розповів всі подробиці жахливого випадку.

"Я їхав на ескалаторі, слухав музику, мене обігнав чоловік, почав щось голосно кричати. Я запитав його, що він хоче. Він німецькою прокричав мені, що я нацист. Я розгубився спочатку. Потім я чітко почув, що він говорив про СРСР", - повідомив нам Артем.

Артем написав заяву до поліції за фактом нападу в метро (фото: facebook.com/artem.mokrenets)

Після цих слів агресивний німець розвернувся і пішов угору ескалатором. Зазначимо, що Артем на рюкзаку мав значок з українським прапором. Судячи з усього, саме він так розлютив чоловіка, який неадекватно поводився.

"Він тикнув кілька разів мені фак в обличчя, що мене дуже обурило. Потім я побачив, що він повернув на мою платформу. Я теж розвернувся та показав йому фак", - повідомив українець.

Далі Артем увімкнув камеру на телефоні та підійшов до неадеквату на пероні. Той вдав, що взагалі не розуміє, що відбувається, і що від нього хочуть.

"Я сказав йому, що він повинен відповідати за свої вчинки, і я викличу поліцію, і тоді він пояснить, хто ж поводився агресивно", - продовжив він.

Артем припускає, що саме значок з українським прапором розлютив неадеквата (фото: facebook.com/artem.mokrenets)

Це ще більше розлютило чоловіка, він почав кричати й знову називати українця "нацистом".

"Я підняв телефон, щоб його зняти, і в той момент він мене вдарив, три рази по голові кулаком. Після цього він розвернувся і почав швидко йти до останнього вагону (це відбувалося у першого)", - повідомив постраждалий.

Після цього до Артема підійшли люди, намагалися допомогти, але він пішов за неадекватом.

"Я пішов за чоловіком, який мене вдарив, до мене підійшов ще один. Він хотів допомогти. Я пояснив йому, що я українець, що можливо, мене вдарили через значок. Прибув поїзд, агресивний чоловік, не пускав мене всередину. Я сказав йому, що їхатиму з ним і зніматиму його. Він знову почав кричати й обзивати мене нацистом, а потім ударив мене кулаком у губу. Двері зачинилися, я залишився на пероні", - описав події хлопець.

Потім Артем почав викликати поліцію, був розгублений. Йому знадобилося трохи часу, щоб прийти до тями. Він вирушив у дільницю, там його добре прийняли й зафіксували факт побиття. 30 січня Артем піде до лікаря для фіксації травм.

За словами українця, нападник був у два рази більший за нього і, судячи з усього, німець.

"Я вже оформив заяву в поліції, в понеділок піду до лікаря фіксувати травми. Спостерігатимемо за розвитком цього випадку. Сподіваюся на справедливість", - резюмував він.