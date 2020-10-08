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Кричал на маму: под Запорожьем 10-летний мальчик зарезал отца

Автор: Владимир Костырин

Семейная ссора закончилась трагедией

Под Запорожьем мальчик убил собственного отца во время семейной ссоры, когда мужчина при ребенке выяснял отношение с женой на повышенных тонах. 10-летний мальчик взял кухонный нож и нанес родителю удар в грудь, оказавшийся фатальным.

Трагедия произошла в городе Вольнянск в доме по улице Преображенской. Об этом 8 октября передали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Как выяснилось, мужчина 1979 года рождения злоупотреблял спиртными напитками и состоял на учете как лицо, совершившее домашнее насилие.

В день трагедии, 7 октября, он ругался со своей женой при сыне. Школьник, очевидно, решил заступиться за маму и ударил отца ножом в грудную клетку.

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Мать ребенка вызвала полицию и "скорую", однако прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть мужчины - он скончался от полученной раны.

Следователь открыл уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство).

Все причины и обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

Как сообщалось, недавно во Львове школьник убил 44-летнего мужчину - подросток хотел отомстить за отца, но перепутал обидчика и напал на невиновного человека.

Напомним, что стали известны жуткие детали семейной трагедии в Ровно, где женщина убила мужа и ранила дочку - девочку тогда спас заклинивший пистолет.

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