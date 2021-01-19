Крещение 2021: как украинские звезды и политики ныряли в прорубь

Во вторник, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. В этот день существует обычай ныряния в прорубь. При этом некоторые украинские звезды и политики также придерживаются этой традиции.

Мэр Киева Виталий Кличко традиционно поздравил украинцев с праздником и показал, как он окунается в прорубь. На этот раз он выбрал залив возле парка Дружбы народов.

Кличко подчеркнул, что температура воздуха была -19, а воды +3. И предупредил, что без подготовки лучше не нырять.

Певец Виктор Павлик также показал видео, как он окунается в морозный день. При этом он делал это голышом.

Певица Tayanna (Татьяна Решетняк) похоже, что тоже голышом окунулась в прорубь. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица Tayanna (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Режиссер Ксения Бугримова вместе со своим мужем также решили окунуться в прорубь.

Ксения Бугримова с мужем (фото: nstagram.com/xenia_bugrimova)

Певец Виталий Козловский также поздравил всех с праздником и опубликовал фото.

Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovskiy)

Режиссер Александр Филатович опубликовал фото из Одессы, где он погружается в ледяную купель.

Александр Филатович (фото: facebook.com/AleksandrFilatovich)

Певец Вадим Олейник также не упустил возможность окунуться в ледяную воду в праздник.

Экс-нардеп Надежда Савченко тоже поздравила украинцев с Крещением. Она показала, как ныряла в прорубь.

Надежда Савченко (фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Травести-дива Монро хоть сама не купалась, а только потрогала водичку, но все же поздравила украинцев.

Травести-дива Монро (фото: instagram.com/monritta)

Певец Сергей Бабкин также не купался в этот день, но выложил новое фото в Instagram и поздравил всех с Крещением.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Напомним, в Киеве несмотря на сильный мороз, люди все равно окунались в ледяную воду.

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