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Крепости и бронеколпаки: как Запорожье готовится к обороне города

Фото: как Запорожье готовится к обороне города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Запорожье активно готовится к обороне, ведь линия фронта сейчас находится в 40-50 км от города. В этом ему активно помогает бизнес: создает укрытия и специальные бронеколпаки для защиты бойцов.

Об этом рассказали в пресс-службе группы "Метинвест".

В частности, "Запорожсталь" группы "Метинвест" помогает военным в строительстве укреплений и фортификационных сооружений, которые помогают защищать город.

"Сейчас у нас есть определенная безопасность с точки зрения артиллерийских обстрелов, но остается опасность ракетных обстрелов. Для того, чтобы обезопасить наших военных, мы помогаем бронеколпаками - это новый вид укреплений, который производится из железа. Мы согласовали с военными и произвели первую партию таких колпаков, около 10 штук, и уже отправили их на передовую", - рассказал генеральный директор завода Александр Мироненко.

Также, по его словам, предприятие продолжает обеспечивать бойцов средствами защиты - бронежилетами и касками.

"Мы уже произвели на запорожских предприятиях около 12 тысяч бронежилетов, которые пошли нашим военным, и продолжаем наращивать их производство. Также компания "Метинвест" закупает каски для бойцов. То есть мы работаем не только на экономическом фронте, но и помогаем нашим воинам защищать Украину", - подчеркнул Мироненко.

Напомним, за 100 дней войны на проекты помощи Украине компания "Метинвест" направила более 1,5 млрд грн.

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