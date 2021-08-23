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Над Кремлем поднят украинский флаг: появилось видео

Автор: Styler

Возле Кремля запустили в небо флаг Украины. Таким образом неизвестные сегодня, 23 августа, отметили День Государственного флага Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".

На видео видно, как украинский флаг, подвешенный к воздушным шарикам, поднимается в небо недалеко от Кремля.

Кто именно поднял в воздух сине-желтый флаг пока неизвестно.

Напомним, что День Государственного флага Украины впервые начали отмечать с 2004 года. До этого торжество праздновали только в Киеве 24 августа. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг подняли над Киевской горадминистрацией.

Проведение праздника

В этот день обычно проходит целый комплекс торжественных мероприятий, включая официальную церемонию поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах, и других населенных пунктах страны.

При этом довольно часто в мероприятии принимают участие деятели науки и культуры или представители международных, общественных и религиозных организаций.

Напомним, редакция Styler собрала самые лучшие поздравления с Днем Государственного флага Украины в стихах, прозе и картинках.

Мы также писали о том, где и когда можно посмотреть трансляцию парада, приуроченного к 30-летию Дня Независимости Украины.

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КремльДень государственного флага