Над Кремлем поднят украинский флаг: появилось видео
Возле Кремля запустили в небо флаг Украины. Таким образом неизвестные сегодня, 23 августа, отметили День Государственного флага Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал "Типичный Киев".
На видео видно, как украинский флаг, подвешенный к воздушным шарикам, поднимается в небо недалеко от Кремля.
Кто именно поднял в воздух сине-желтый флаг пока неизвестно.
Напомним, что День Государственного флага Украины впервые начали отмечать с 2004 года. До этого торжество праздновали только в Киеве 24 августа. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг подняли над Киевской горадминистрацией.
Проведение праздника
В этот день обычно проходит целый комплекс торжественных мероприятий, включая официальную церемонию поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах, и других населенных пунктах страны.
При этом довольно часто в мероприятии принимают участие деятели науки и культуры или представители международных, общественных и религиозных организаций.
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