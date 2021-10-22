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В Кременчуге умерла 4-летняя девочка, на которую упало дерево в детсаду

Автор: Светлана Мащенко

В Кременчуге умерла четырехлетняя девочка, на которую накануне упало дерево в детском саду. Травму получил еще один ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Что известно о трагедии?

Так, 21 октября стало известно, что во время прогулки во дворе одного из детских садиков города Кременчуг дерево рухнуло и травмировало 4-летнюю девочку и 5-летнего мальчика.

Дети были госпитализированы в больницу. К сожалению, девочка скончалась в больнице.

Всего во время прогулки вместе с воспитательницей во дворе прогуливалось 18 детей.

Фото: В полиции погибла девочка, на которую упало дерево (pl.npu.gov.ua)

В полиции открыли уголовное производство

В полиции рассказали, что было открыто уголовное производство по факту травмирования деревом детей в саду.

"Следователь Кременчугского районного управления полиции, под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры, открыл уголовное производство по предварительной квалификации части 2 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Расследование инцидента, которое привело к трагедии, продолжается.

Ранее мы писали, что ребенку стало плохо во время поездки в поезде Укрзализныци из-за адских условий, которые были в вагоне Киев - Трускавец.

Также сообщалось, что в Днепре ребенок чуть не погиб во время лечения горла аптечным средством.

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