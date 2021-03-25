В Кременчуге муж полтора года избивал женщину, пока она не выставила видео: полиция бездействовала

Она также опубликовала видео, на которых видно, как мужчина над ней издевается.

По словам женщины, мужчина неоднократно избивал ее при детях. Сам он с ними не жил, но часто приходил в дом.

"Никто не мешал ему жить, как он хотел. Он сделал благородный поступок, как твердил - дал нам жилье, дом", - рассказала женщина.

12 марта он пришел в дом и вызывал полицию, чтобы выгнать женщину, и остался ночевать. На следующий день он не пустил детей в школу и сад. Женщина вышла на работу, но домой уже попасть не могла.

"В 14:00 я не смогла войти в дом. На улице -10. Присутствовала полиция, опека. Он просто не впустил. Выставил на территории дома вооруженную охрану, чтобы я не прорвалась к родным детям", - рассказала женщина.

Ольга Плохотниченко (фото: instagram.com/olha_ib04)

После этого он подал на женщину в суд на алименты. Старший сын находится с Ольгой, а младший с ее бывшим мужем.

"Полтора года человек избивал меня, угрожал расправой, угрожал, что вывезет по кускам в мусорных мешках", - рассказала женщина.

Как выяснил "Сегодня", в полиции Полтавской области уже год знают о ситуации. Правоохранители получали по 2-3 заявления в день. Теперь говорят, все заявления зарегистрированы. Но за все это время проблему так и не решили.

Ольга Плохотниченко призналась, что с мужчиной, который ее избивал, она никогда не жила в официальном браке. Их отношения продолжались 7 лет. Сначала все было хорошо, но полтора года назад он встретил другую женщину и ушел из дома. При этом периодически он возвращался домой, избивал ее и устраивал скандалы.

Женщина рассказала, что очень любила своего гражданского мужа. Поэтому долго не говорила об издевательствах. Он иногда говорил, что только от нее зависит то, может ли пара вернуть былые отношения. При этом он посоветовал ей добиваться его.