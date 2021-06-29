В Кременчуге людям продали смертельное мясо для шашлыка: пикник мог закончиться реанимацией

Отмечается, что некачественный продукт питания продавался в "Маркетопте" на улице Московской.

"Как прекрасно проведенный выходной с вкусным шашлыком мог бы быть испорчен походом к врачу. В купленном ошейке в Маркетопте на Московской был обнаружен обломок иглы, спасло то, что человек все режет ножом на мелкие кусочки", - написал человек, купивший мясо.

Женщина сообщила, что в виде компенсации в магазине ей предложили конфеты и сок, но она отказалась.

"В маркете была, сказали, что они ничем не накалывают мясо, что это скорее всего от вакцинации. Извинились и предложили конфеты и сок. Мне этого не надо. Хорошо что это нашли, а не съели, не известно чем бы это кончилось", - пожаловалась клиентка.

В Кременчуге мясо продавали с иголкой (Telegram)

В комментариях пользователи отреагировали на данный факт.