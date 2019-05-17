Крайне неприятно вспоминать: Комаров чуть не погиб в Бразилии

Дмитрий Комаров, ведущий популярного тревел-шоу "Мир наизнанку", рассказал о самых экстремальных ситуациях, с которыми он столкнулся во время 203-дневного путешествия по Бразилии. Там он успел внедриться в наркотрафик, пережить перестрелку, испытал на себе силу водопадов Игуасу и чуть не утонул.

Теперь знаменитый эксремал вспоминает пережитые "адреналиновые" моменты и с готовностью делится удивительными историями. В интервью LifeStyle24 он рассказал об одном из самых страшных эпизодов в экспедиции, когда при спуске по водопаду Игуасу на надувной лодке он ушел под воду и попал в "центрифугу".

Дмитрий Комаров в Бразилии (фото: instagram.com/komarovmir)

Сначала даже жилет не помогал Комарову вынырнуть - его крутило в воронке и затягивало еще глубже.

"Время идет, а я остаюсь под водой. Вроде уже и крутит меньше, а поверхности все равно нет. Открываю глаза и с ужасом осознаю, что нахожусь где-то глубоко, потому что очень темно", - говорит Дмитрий и признает, что ему сильно повезло, что не проглотил воды при этом.

Комаров сначала испугался, что с него сорвало жилет.

"Ощупываю себя – все на месте. Дальше – самое страшное: меня никак не выталкивает наверх. Вспоминаю совет инструкторов: нужно растянуться в длину. Но это сложно сделать, потому что периодически повторяется "центрифуга". Ты даже не можешь сориентироваться, где небо и земля. Полная пространственная дезориентация", - рассказал он.

Также Комаров решил, что происходит какая-то аномалия.

Фото: instagram.com/komarovmir

"Мозг включился в интенсивную работу и поиск причины – почему так случилось. Понял, что нахожусь в таком месте, где жилет не может преодолеть сопротивление воды. В какой-то момент мелькнуло: "Если меня сейчас не вытолкнет – то все, конец. Неужели все вот так закончится?". Как журналист, я подумал: "Боже, что же я наделал! Дома все узнают из новостей, что я погиб в Бразилии?" - вспоминает Дмитрий.

В конце-концов, когда запас воздуха был уже на пределе, он увидел свет.

"Собрал воедино все силы, всю энергию, которая еще осталась, и начал двигаться ему навстречу... Когда меня подтягивали веревкой к лодке, я уже не мог работать руками... Мне до сих пор крайне неприятно вспоминать тот эпизод. Несколько следующих дней я чувствовал себя неадекватно. Меня выбило из привычной колеи", - добавил Комаров.

Дмитрий Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Как сообщалось ранее, телеведущий Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов решил совершить трехдневный полет над Украиной на небольшом четырехместном самолете..

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.