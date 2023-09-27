Країна, яка була закрита з часів пандемії, дозволила в'їзд туристам: куди можна поїхати

Коли у світі сталася пандемія Covid-19, багато країн закрили свої кордони для іноземців. Таким чином світовий туризм призупинився. Згодом ситуація почала стабілізуватися, подорожі знову повернулися в наші життя, хоча й з певними обмеженнями. Однак одна країна була закритою для туристів з 2020 року до сьогодні.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яка країна дозволила в'їзд і що потрібно знати про подорожі сьогодні.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: матеріал Bloomberg, матеріал Visit Ukraine.
Заборона іноземцям на в'їзд до держави діяла майже чотири роки. Журналісти припускають, що Кім Чен Ин послабив ці обмеження через брак іноземної валюти в Північній Кореї, яку часто привозили туристи з Китаю.
Ці кошти допомагали найбільш закритій державі у світі здійснювати операції за кордоном у той час, як вона залишається відрізаною від міжнародних банків.
Рішення закрити загальмувало навіть ту мінімальну торгівлю, яку могла вести Північна Корея. Банк Кореї в Сеулі в Південній Кореї дійшов висновку, що поточний стан економіки зараз менший, ніж той, який був, коли Кім Чен Ин тільки прийшов до влади.
Якщо туристи зберуться в подорож до Північної Кореї, все ж будуть повинні пройти дводенний карантин.
У травні 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії Covid-19, тому майже всі країни світу є вільними для відвідування. Деякі з них досі можуть вимагати тест на коронавірус чи вакцинацію, тому це варто уточнювати безпосередньо перед поїздкою.
Які країни відкриті для подорожей (фото: lowcostavia.com.ua)
Нещодавно десятки країн запровадили плату за відвідування, яка коливається від 50 центів до десятків євро:
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