Країна, яка була закрита з часів пандемії, дозволила в'їзд туристам: куди можна поїхати

Північна Корея відкрила в'їзд туристам

Заборона іноземцям на в'їзд до держави діяла майже чотири роки. Журналісти припускають, що Кім Чен Ин послабив ці обмеження через брак іноземної валюти в Північній Кореї, яку часто привозили туристи з Китаю.

Ці кошти допомагали найбільш закритій державі у світі здійснювати операції за кордоном у той час, як вона залишається відрізаною від міжнародних банків.

Рішення закрити загальмувало навіть ту мінімальну торгівлю, яку могла вести Північна Корея. Банк Кореї в Сеулі в Південній Кореї дійшов висновку, що поточний стан економіки зараз менший, ніж той, який був, коли Кім Чен Ин тільки прийшов до влади.

Якщо туристи зберуться в подорож до Північної Кореї, все ж будуть повинні пройти дводенний карантин.

Які країни відкриті для подорожей

У травні 2023 року ВООЗ скасувала статус пандемії Covid-19, тому майже всі країни світу є вільними для відвідування. Деякі з них досі можуть вимагати тест на коронавірус чи вакцинацію, тому це варто уточнювати безпосередньо перед поїздкою.

Які країни відкриті для подорожей (фото: lowcostavia.com.ua)

Які країни світу стягують податок за в'їзд

Нещодавно десятки країн запровадили плату за відвідування, яка коливається від 50 центів до десятків євро: