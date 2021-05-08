Кравчук рассказал, как НКВДисты расстреляли его дядю по доносу (видео)

Кравчук отметил, что дядю расстреляли без суда возле железнодорожной станции, и там же закопали. Это произошло после обвинения родственника в якобы антисоветской пропаганде, хотя он просто прочитал письмо, написанное отцом сыну с рассказом, как живут поляки, хотя у них не такая плодородная земля, как в Украине.

"Родной брат моего отца Митрофан после воссоединения, как тогда говорили, западных земель с Украиной, пошел в войско. Служил в Куйбышевской области. Его отец, мой дед, Алексей, имел церковноприходскую школу. И написал ему письмо. Говорит, сынок, я недавно был на границе с Польшей. И там мы подошли к полякам. У них очень паршивые земли, пишет дед мой, но они живут почему-то лучше. И войско хорошо одето, и поесть есть что. А у нас хорошая земля, но как-то... плохо", - рассказал Кравчук.

Дядя президента прочитал это письмо в комнате в компании двух солдат, и один из них написал донос - мол, Митрофан является пропагандистом антисоветчины.

"Его арестовали, и через две недели расстреляли без суда на станции. Там же и закопали... У меня есть документы, есть фамилии, все... Кинули в колодец, мы его потом доставали... Понимаете, если это все рассказать и описать, то это приговор коммунистической системе и советской власти. Страшный приговор, но справедливый", - подчеркивает Кравчук.

Добавим, что перед этим Леонид Кравчук рассказал о расправе красноармейцев над жителями села Большой Житин в 1946 году, свидетелем чего он тогда стал в 12-летнем возрасте.

Видео: Кравчук рассказал о расстреле своего дяди сотрудниками НКВД и зверствах красноармейцев в родном селе под Ровно в 1946 году

Ранее мы писали о том, что Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на ЧАЭС, которые длительное время скрывались руководством СССР от граждан.



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