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Крав прапори: у Люботині чоловік поглумився над могилами українських захисників (фото)

Фото: чоловік знімав прапори України з могил бійців ЗСУ на кладовищі Люботина (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Володимир Костирін

У Люботині чоловік на місцевому кладовищі скоював наругу над місцями поховання загиблих воїнів ЗСУ, крав встановлені на могилах українських захисників державні прапори. Вандала вирахували та затримали.

Про це 27 квітня передали у прес-службі поліції Харківської області.

До правоохоронців звернулися цієї ночі з повідомленням, що на території люботинського цвинтаря невідомими було викрадено прапори України з двох могил загиблих військовослужбовців.

"Під час оперативно-розшукових заходів працівники відділення поліції оперативно викрили чоловіка, причетного до злочину", - йдеться у публікації.

Зловмисником виявився 29-річний місцевий мешканець. Його затримали.

За місцем проживання фігуранта було проведено обшук, у ході якого поліцейські виявили речові докази - кілька прапорів України та флагштоки.

Так, слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще 8 аналогічних злочинів на цьому ж кладовищі.

У Люботині затримали чоловіка, який крав прапори з могил бійців ЗСУ на місцевому цвинтарі (фото: facebook.com/police.kharkov)

Правоохоронці розповіли, що за цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу.

Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

У Люботині затримали вандала за наругу над могилами загиблих бійців ЗСУ (фото: facebook.com/police.kharkov)

Раніше повідомлялося, що під Одесою зловмисники зірвали прапор із могили воїна ЗСУ, який загинув, захищаючи Херсонську область.

Нагадаємо також, що перед цим під Черкасами підлітки зняли прапор з могили воїна, щоб зробити відео для ТікТок.

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