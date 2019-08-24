Красовался перед девушкой: в Запорожье сын полковника полиции подстрелил нацгвардейца (видео)

Под Запорожьем задержали хулиганов, которые два месяца назад избили и ранили из травмата бойца Нацгвардии, который приехал в облцентр в отпуск. Спецоперация проводилась в Мелитополе сотрудниками внутренней безопасности НПУ при помощи спецназовцев КОРД. Один из злоумышленников - сын бывшего полицейского. Об этом рассказали в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Отмечается, что инцидент с нападением на 22-летнего рядового военнослужащего Южного территориального управления НГУ произошел в июне ночью. Боец отдыхал с друзьями в Запорожье и нашел мобильный телефон. Парень стал набирать номера, чтобы узнать владельца и вернуть находку.

В это время к нацгвардийцу подошло трое неизвестных, двое из которых стали без причины оскорблять солдата, а затем набросились с кулаками. Когда рядовой повернулся к ним спиной, чтобы уйти, в него выстрелили - парень получил ранение в спину и в ноги. Сообщается, что вероятной причиной нападения стало желание злоумышленников покрасоваться перед своими девушками.

Фото: npu.gov.ua

Гвардеец смог добраться до ближайшего кафе и позвал на помощь. Парня госпитализировали с тяжелыми ранениями.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Фото: npu.gov.ua

Как выяснилось, стрелком оказался 25-летний сын бывшего чиновника главка областной полиции, после указанного события он скрывался с сообщником в Мелитополе.

Учитывая, что у полковника полиции остались служебные связи, которые могли повлиять на ход расследования преступления, к делу подключились работники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Фото: npu.gov.ua

Хулиганов задержали на квартире его знакомой в одной из многоэтажек, а его 22-летнего сообщника - в соседнем подъезде того же дома.

У одного из задержанных обнаружили незарегистрированное помповое ружье.

Нападавшие помещены в СИЗО.

Видео: YouTube / Национальная полиция Украина

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