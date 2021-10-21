"Красная" зона наступает: нужны ли COVID-документы для посещения банков и отделений почты

ПриватБанк

Как отметили в финансовом учреждении, правила посещений не поменялись. Все посетители должны придерживаться социальной дистанции и обязательно носить защитную маску. Для посещения кассы или отделения справка о вакцинации или ПЦР-тест не нужны.

Ощадбанк

Все отделения в "красных" зонах работают в штатном режиме. Изменения в графиках работы пока не планируются. В отделениях принимают всех клиентов в защитных масках и с соблюдением социальной дистанции. Дополнительные документы у посетителей не требуют.

Новая почта

В компании отметили, что почтовые операторы находятся в списке исключений. Для посещения отделений и получения или отправки посылок не нужны ПЦР-тесты или справка о вакцинации. Обязательными являются защитные маски и соблюдение социальной дистанции.

"Если произойдут изменения, мы обязательно проинформируем наших клиентов", - заверили в Новой почте.

Укрпочта

Все отделения национального почтового оператора работают без изменений в "красной" и "оранжевой" зонах карантина. COVID-документы пока не нужны, обязательными являются защитные маски.

"Пока никаких изменений в работе отделений и обслуживания отделений не вводилось. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", - отметили в компании.