Кращі фільми на реальних подіях. 10 по-справжньому моторошних історій, від яких холоне кров

"Закляття"

Фільм вийшов у 2013 році. Його було знято за мотивами історій про Еда та Лоррейн Ворренів, які були американськими дослідниками паранормальних явищ. Відомо, що актори навіть їздили в місто, де жили шукачі привидів. А Лоррейн Воррен навіть потім запрошували на знімальний майданчик.

"Зодіак"

Стрічку, яку зняли у 2007 році, зрежисував Девід Фінчер. Моторошна історія про маніяка створена на основні документальної книги Роберта Грейсміта, у якій він описав життя серійного вбивці.

"Техаська різанина бензопилою"

Про маніяка Еда Гейна зняли чимало фільмів, але ця франшиза вийшла найбільш моторошною. Звісно, сюжет лише засновано на історії про вбивцю, адже автори додали більше жахливих подробиць.

"Кошмар на вулиці В'язів"

Існує декілька версій виникнення сюжету. Автор історії про вбивцю міг "підгледіти" його у вирізки з газети, де розповідалося про чоловіків, яким снилися жахливі сни, а потім їм давали снодійне і вони помирали. Так чи інакше, а стрічка дійсно моторошна.

"Монстр"

Цю стрічку створили на основі справжньої історії про Ейлін Ворнос з Флориди, яка була серійною вбивцею. І від цього моторошні сцени дійсно можуть налякати. Адже сприймати фільм набагато важче, коли знаєш, що історію не просто вигадали.

"Шість демонів Емілі Роуз"

Фільм жахів створено за мотивами історії про акт екзорцизму у 1976 році, коли померла жінка на ім'я Аннеліза Міхел, про яку писали книгу. Від кадрів, які показано у стрічці, буквально холоне кров.

"Алфавітний вбивця"

Ця стрічка заснована на вбивствах маніяка "Алфавіту", які сталися у США між 1971 та 1973 роками. Слідчі знаходять збіги у жорстоких діях чоловіка, який знущається з беззахисних дітей, та роблять усе, аби швидше його знайти.

"Мій друг Дамер"

Ще один фільм, в основу якого було закладено реальну історію про маніяка. Дамер - жорстокий вбивця. І ця біографічна кінодрама показує, яким він був у підлітковому віці.

"Канібал з Ротенбурга"

Арт-хаусний фільм покаже історію про жахливе вбивство, яке сталося зі згоди жертви. Цю стрічку називають дуже реалістичною та моторошною, а тому її точно не варто дивитися тим, хто надто близько сприймає сюжет кінокартин.

"Все найкраще"

Сюжет засновано на реальній історії зникнення дружини магната Роберта Дерста у 1982 році. Спочатку ви побачите історію про багатія, який закохується у просту дівчину. А потім ви будете вражені тим, яких демонів він у собі приховував.