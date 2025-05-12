Краса без операцій: чи здатен косметолог замінити пластичного хірурга?

Що може зробити косметолог

За словами експерта, сучасна косметологія творить дива, але її можливості обмежені. Зокрема, можна вирівняти асиметрію та підкреслити контури обличчя, підтягнути шкіру та розгладити зморшки, усунути пігментацію, рубці чи постакне.

Однак, є запити, які виходять за рамки компетенції косметолога, а саме зміна форми носа, вух чи пропорції кісток, видалення надлишку шкіри, жирових відкладень чи корекція форми повік.

Тому косметолог може вирішити багато естетичних проблем без операцій, але в межах поверхневих чи середньо-глибоких змін.

Як покращити стан обличчя без пластичного хірурга

Регулярний догляд за шкірою

Кожного дня вранці та ввечері варто очищати обличчя. Варто правильно підібрати засоби за типом шкіри, адже навіть "жирна" потребує зволоження.

До того ж варто наносити зволожуючі, заспокійливі або очищаючі маски на обличчя - 1-2 рази на тиждень.

Здоровий спосіб життя

В щоденному харчуванні повинно бути більше овочів, фруктів та води. Тому як уникати варто або мінімізувати цукор, алкоголь та фаст-фуду.

Щодня варто випивати 1,5-2 л води, а спати 7-8 годин.

Звички

Не торкайся обличчя брудними руками, адже це може призвести до висипання. Змінюй наволочку 1-2 рази на тиждень та уникайте надмірної засмаги й соляріїв.

Професійні процедури

Без операцій можна чудово покращити стан обличчя. Існують дуже прості, але ефективні процедури:

мезотерапія або біоревіталізація

мікроструми

RF-ліфтинг

масаж обличчя (скульптурний, букальний)

хімічний пілінг

Регулярна гімнастика для обличчя допомагає зняти напругу м’язів, покращити тонус і кровообіг. Тоді як масаж гуаша або руками - розгладжує шкіру та зменшує набряки.