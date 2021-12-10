В Краматорске мужчина устроил стрельбу в магазине из-за правил о продаже спиртного: чем это закончилось

Сообщение о стрельбе возле магазина поступило правоохранителям около двух часов ночи.

На месте "копы" выяснили, что в торговую точку пришел мужчина, чтобы купить алкоголь, но продавщица отказала покупателю, объяснив, что продажа спиртных напитков в ночное время запрещена.

После этого разъяренный незнакомец достал пистолет и принялся угрожать продавщице. Чтобы "подкрепить серьезность" своих требований, он произвел выстрел вверх.

"Шокированная женщина выполнила требование мужчины и продала последнему алкогольный напиток", - рассказали в полиции.

И вот, как раз во время работы на месте следственно-оперативной группы, в магазин вернулся вооруженный покупатель. Вероятно, за добавкой.

Правоохранители разоружили мужчину, забрав "предмет похожий на пистолет, по предварительным данным стартовый".

По факту инцидента было начато досудебное расследование по ст. 129 Уголовного кодекса "Угроза убийством".