Крала тротуарную плитку: в Киеве опозорилась женщина-водитель (видео)

В Киеве на массиве Березняки сняли на видео женщину-водителя, которая среди бела дня решила украсть тротуарную плитку. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, наглая женщина обладательница автомобиля Daewoo (№AA0373EA).

Видео-ролик, на котором запечатлили кражу, разместили в соцсети, где пользователи опозорили женщину, написав в ее адрес гневные комментарии.

"А эта тетя на Daewoo (AA0373EA) решила, что тротуарная плитка очень подходит к салону ее автомобиля и может служить вместо ковриков. Именно поэтому она ей больше нужна, чем жилому массиву Березняки",- отметили в подписи к видео.

Видео: Женщина-водитель на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях люди раскритиковали женщину.

И вот с такими людьми мы живем в одной стране.

Это все фигня. Сколько она там увезет на своей маленькой машине. У нас когда в частном секторе (не буду говорить где) дорогу с плитки ложили так поддоны с плиткой вдоль всей дороги стояли, год спустя оказалось что во всех частных дворах вдоль этой дороги дорожки с этой плитки уложены, всей улицей по ночам носили в почти каждый двор. Когда узнал долго смеялся. И ничего, и на дорогу плитка нашлась.

Прославилась мелкая злодейка.Видать, дорожку на даче задумала.

Она не украла, она просто переместила с Березняков к себе в Береберовку. А если без хаха, то попробовала бы она где-то в Германии так поступить, поэтому так и живем.

Розстріляти крису звичайну. А так як патрони потрібні в друге важливе місце, то звернутися з заявою і відео фіксацією власнику матеріальних цінностей до овс.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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