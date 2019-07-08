Крала тротуарную плитку: в Киеве опозорилась женщина-водитель (видео)

Воровку засекли на Березняках
В Киеве на массиве Березняки сняли на видео женщину-водителя, которая среди бела дня решила украсть тротуарную плитку. Как сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook, наглая женщина обладательница автомобиля Daewoo (№AA0373EA).
Видео-ролик, на котором запечатлили кражу, разместили в соцсети, где пользователи опозорили женщину, написав в ее адрес гневные комментарии.
"А эта тетя на Daewoo (AA0373EA) решила, что тротуарная плитка очень подходит к салону ее автомобиля и может служить вместо ковриков. Именно поэтому она ей больше нужна, чем жилому массиву Березняки",- отметили в подписи к видео.
Видео: Женщина-водитель на Березняках (facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях люди раскритиковали женщину.
Как ранее мы писали, у украинцев массово крадут мобильные номера и взламывают счета: как не стать жертвой.
Напомним, что недавно украинцам рассказали, как не попасться в ловушку аферистов при аренде квартиры. Так, мошенники придумали новую схему, которая позволяет злоумышленникам наживаться на доверчивых жителях.