Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете

Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете, устроенном по случаю 70-летнего юбилея известной певицы.

Известно, что банкет в самом дорогом ресторане на московской Рублевке "Ветерок" был организован Примадонной в субботу. Перед этим Алла Пугачева отметила день рождения на сцене Кремлевского дворца в компании одиозных и скандальных коллег по цеху.

Алла Пугачева (виедо: instagram.com/fkirkorov)

В ресторан же были приглашены не только представители российского творческого бомонда, но также политики и чиновники различных рангов. Алла Борисовна принимала море цветов, слов любви и поддержки, дорогие подарки от украинофобов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и многих других.

Алла Пугачева и Николай Басков (фото: instagram.com/nikolaibaskov)

Алла Пугачева в компании друзей (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Алла Пугачева с семьей (фото: instagram.com/liza_garri)

Алла Пугачева (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)

Но пользователей сети и поклонников Примадонны по сей день интересуют не так подарки и звездные гости на празднике певицы, как внешний вид популярной артистки. Многие даже самые преданные фанаты Аллы Пугачевой не узнали ее - им показалось, что на фото не сама поп-дива, а какой-то пародист.

Ужас! Вообще не узнал ее!

Не похожа на себя.

Не узнать, жесть.

Фу, страшилище!

Ужас! Как кукла!

Ужас, как можно так молодиться и выставить очередной раз себя посмешищем? 70 лет... Нужно быть элегантной женщиной... Лицо и руки выдают возраст... Хоть как не борись - чем короче юбки, тем старше лицо. Увы... Не комильфо...

Это какой-то ужас! Я ее не узнала пока не прочла комменты!

Опять сделала операцию?

Господи, а я гадаю, кто рядом с Басковым стоит... Пока комменты не прочитала...

Правда, на себя не похожа. Кожу на череп натянули.

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