Кожу на череп натянули: Пугачева ужаснула внешним видом на банкете

Алла Пугачева нарвалась на критику из-за своего внешнего вида
Алла Пугачева ужаснула внешним видом на банкете, устроенном по случаю 70-летнего юбилея известной певицы.
Известно, что банкет в самом дорогом ресторане на московской Рублевке "Ветерок" был организован Примадонной в субботу. Перед этим Алла Пугачева отметила день рождения на сцене Кремлевского дворца в компании одиозных и скандальных коллег по цеху.
Алла Пугачева (виедо: instagram.com/fkirkorov)
В ресторан же были приглашены не только представители российского творческого бомонда, но также политики и чиновники различных рангов. Алла Борисовна принимала море цветов, слов любви и поддержки, дорогие подарки от украинофобов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и многих других.
Алла Пугачева и Николай Басков (фото: instagram.com/nikolaibaskov)
Алла Пугачева в компании друзей (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)
Алла Пугачева с семьей (фото: instagram.com/liza_garri)
Алла Пугачева (фото: instagram.com/allapugacheva_koroleva)
Но пользователей сети и поклонников Примадонны по сей день интересуют не так подарки и звездные гости на празднике певицы, как внешний вид популярной артистки. Многие даже самые преданные фанаты Аллы Пугачевой не узнали ее - им показалось, что на фото не сама поп-дива, а какой-то пародист.
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